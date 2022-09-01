Феноменальный скачок цены на электроэнергию поверг в шок руководство Польши. Варшава идёт на беспрецедентные меры и призывает население к жёсткой экономии. В одном из польских городов уже заявили о готовности снизить температуру в офисах до 18 градусов, а освещение витрин и исторических объектов будет отключено. Об этом сообщает аналитик Якуб Щепаньский.
"Рост цен достигает аж 700%, так что это, безусловно, сказывается на жителях. Уже сейчас ведутся разговоры о том, что может потребоваться закрытие офисов, бассейнов или катков, отключение иллюминации и городского освещения, организация пунктов обогрева для жителей", — отмечается в публикации Interia.
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