Interia: города Польши погрузятся во тьму из-за 700% роста цен на электричество

Феноменальный скачок цены на электроэнергию поверг в шок руководство Польши. Варшава идёт на беспрецедентные меры и призывает население к жёсткой экономии. В одном из польских городов уже заявили о готовности снизить температуру в офисах до 18 градусов, а освещение витрин и исторических объектов будет отключено. Об этом сообщает аналитик Якуб Щепаньский.

"Рост цен достигает аж 700%, так что это, безусловно, сказывается на жителях. Уже сейчас ведутся разговоры о том, что может потребоваться закрытие офисов, бассейнов или катков, отключение иллюминации и городского освещения, организация пунктов обогрева для жителей", — отмечается в публикации Interia.