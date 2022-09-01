Вашингтон с опаской относится к конкуренции с Москвой и Пекином в космической сфере. Наибольшие опасения со стороны США вызывают возможности Китая захватывать спутники, а также российская технология "ослепления".
Австралийский эксперт по космической промышленности Эд Браун признал свою обеспокоенность из-за "спутников с роботизированными руками". Ранее один китайский аппарат захватил более устаревший и вывел его с активной орбиты в зону "захоронения".
Также Браун отметил, что Россия применяет технологию "ослепления" против спутников, которые передают данные о боевых действиях на Украине.
"Между великими державами в космосе растут трения", — подчеркнул Браун в издании Newsweek.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.