Newsweek: российская технология космического "ослепления" пугает Запад

Вашингтон с опаской относится к конкуренции с Москвой и Пекином в космической сфере. Наибольшие опасения со стороны США вызывают возможности Китая захватывать спутники, а также российская технология "ослепления".

Австралийский эксперт по космической промышленности Эд Браун признал свою обеспокоенность из-за "спутников с роботизированными руками". Ранее один китайский аппарат захватил более устаревший и вывел его с активной орбиты в зону "захоронения".

Также Браун отметил, что Россия применяет технологию "ослепления" против спутников, которые передают данные о боевых действиях на Украине.

"Между великими державами в космосе растут трения", — подчеркнул Браун в издании Newsweek.