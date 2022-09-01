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Глава МИД Лавров: Россия выслушает Запад, когда он будет готов к диалогу

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Россия послушает западные страны только в том случае, когда Запад сам будет готов вести диалог. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сначала должна пройти эта истерика на нашем западном фланге, они пока ещё далеки от этого, хотя здравые голоса начинают пробиваться сквозь хор русофобов", — отметил глава МИД в ходе выступления перед студентами МГИМО.

Он подчеркнул, что на данный момент западные страны отказываются от любых контактов с российскими дипломатами.

"Объём работы на западном направлении просто съёжился", — отметил Лавров.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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