Глава МИД Лавров оценил заявление Бербок об Украине: "Фантастическое признание"

Слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок являются очередным доказательством русофобской одержимости. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, немецкому дипломату всё равно на мнение жителей Германии в отношении Украины.

"Фантастическое признание", — оценил слова Бербок Лавров во время выступления в МГИМО.

Ранее глава МИД Германии заявила, что ей важнее сдержать свои обещания перед Киевом, чем-то, что об этом думают немецкие избиратели.