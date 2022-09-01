Глава МИД России Лавров: страны коллективного Запада "забились в истерике"

Страны коллективного Запада "забились в истерике" и пытаются агрессивными действиями компенсировать своё неумение вести дела, основываясь на равноправии и взаимоуважении. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

"Сейчас они (страны Запада. — Прим. ред.) забились в истерике и пытаются своей беспрецедентной агрессией, злобой компенсировать свою собственную неспособность, а если по-честному, своё собственное нежелание вести дела на основе равноправия", — заявил глава МИД в ходе выступления перед студентами МГИМО.