ЕК: 13 стран Евросоюза полностью или частично отрезаны от российского газа

На данный момент 13 стран-членов Евросоюза частично или полностью лишись российского топлива. Об этом сообщила замглавы директората Еврокомиссии по энергетике.

"Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа", — цитирует её слова РИА Новости.

Представитель ЕК сообщает, что риск перебоев с поставками газа начинает возрастать.