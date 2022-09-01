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ЕК: 13 стран Евросоюза полностью или частично отрезаны от российского газа

Мир

На данный момент 13 стран-членов Евросоюза частично или полностью лишись российского топлива. Об этом сообщила замглавы директората Еврокомиссии по энергетике.

"Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа", — цитирует её слова РИА Новости.

Представитель ЕК сообщает, что риск перебоев с поставками газа начинает возрастать.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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