Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Члены группы МАГАТЭ под обстрелом едут на ЗАЭС
Глава Башкирии лично контролирует строительство мемориала Минигали Шаймуратову
Рогов: пятый энергоблок Запорожской АЭС отключён из-за обстрелов ВСУ
Минобороны сообщило подробности высадки украинского десанта у Запорожской АЭС
Вице-президент "Лукойла" Маганов найден мёртвым около ЦКБ в Москве
В Москве продлили "оранжевый" уровень из-за пожароопасности
Рогов: пятый энергоблок Запорожской АЭС отключён из-за обстрелов ВСУ
Представители ДНР: боевики ВСУ за сутки выпустили 428 боеприпасов по республике
Власти решили похоронить Горбачёва тише, чем Ельцина

В багаже пассажира в аэропорту Ташкента нашли 54 крокодила

Мир

Пассажир авиарейса, прибывший в аэропорт Ташкента, хотел ввезти в Узбекистан 54 детёныша крокодила. Об этом сообщает EADaily, со ссылкой на Государственный таможенный комитет страны.

По информации, мужчина спрятал рептилий в нескольких контейнерах с фруктами и овощами. Пластиковые контейнеры он обернул в фольгу, чтобы ввести таможенников в заблуждение, пишет издание.

По факту контрабанды начато расследование, выясняются причины, для чего пассажиру такое количество крокодилов.

В Узбекистане планируют запретить содержание в домашних условиях диких и ядовитых животных без спецразрешения надзорного ведомства. Соответствующий проект сейчас обсуждают в парламенте страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Скончался Михаил Горбачёв

В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.

Скончался Михаил Горбачёв
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Мир. Новости мира
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Силовые структуры
Бекман: НАТО понимает, что Киев проиграл, поэтому готовит новую войну
Общество
В смерти Горбачева увидели мистическое совпадение
Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова Сергей Лебедев СССР больше нет, России пора вернуться к лозунгу "Православие — самодержавие — народность" Сергей Лебедев Александр Трубин Иран ведёт США к восстановлению ядерной сделки Александр Трубин
Мир. Новости мира
Артиллерия "Отважных" сожгла технику ВСУ, которую не успели спрятать в Донбассе
Мир. Новости мира
Эксперт: РФ готова дать Турции жёсткий отпор всеми силами
Песков рассказал, как мошенники сняли деньги с карт его дочери
Общество
Песков рассказал, как мошенники сняли деньги с карт его дочери
Последние материалы
В багаже пассажира в аэропорту Ташкента нашли 54 крокодила
Рогов: пятый энергоблок Запорожской АЭС отключён из-за обстрелов ВСУ
Представители ДНР: боевики ВСУ за сутки выпустили 428 боеприпасов по республике
Власти решили похоронить Горбачёва тише, чем Ельцина
Токаев предложил провести внеочередные выборы президента осенью 2022 года
Times: на Украине погиб британский врач-доброволец Крейг Макинтош
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Минобороны РФ: украинский десант пытался захватить Запорожскую АЭС
Минобороны РФ: четыре снаряда ВСУ разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС
Reuters: Тайвань сбил беспилотник Китая над островами Цзиньмэнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников