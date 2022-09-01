В багаже пассажира в аэропорту Ташкента нашли 54 крокодила

Пассажир авиарейса, прибывший в аэропорт Ташкента, хотел ввезти в Узбекистан 54 детёныша крокодила. Об этом сообщает EADaily, со ссылкой на Государственный таможенный комитет страны.

По информации, мужчина спрятал рептилий в нескольких контейнерах с фруктами и овощами. Пластиковые контейнеры он обернул в фольгу, чтобы ввести таможенников в заблуждение, пишет издание.

По факту контрабанды начато расследование, выясняются причины, для чего пассажиру такое количество крокодилов.

В Узбекистане планируют запретить содержание в домашних условиях диких и ядовитых животных без спецразрешения надзорного ведомства. Соответствующий проект сейчас обсуждают в парламенте страны.