Пассажир авиарейса, прибывший в аэропорт Ташкента, хотел ввезти в Узбекистан 54 детёныша крокодила. Об этом сообщает EADaily, со ссылкой на Государственный таможенный комитет страны.
По информации, мужчина спрятал рептилий в нескольких контейнерах с фруктами и овощами. Пластиковые контейнеры он обернул в фольгу, чтобы ввести таможенников в заблуждение, пишет издание.
По факту контрабанды начато расследование, выясняются причины, для чего пассажиру такое количество крокодилов.
В Узбекистане планируют запретить содержание в домашних условиях диких и ядовитых животных без спецразрешения надзорного ведомства. Соответствующий проект сейчас обсуждают в парламенте страны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.