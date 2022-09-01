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Reuters: Тайвань сбил беспилотник Китая над островами Цзиньмэнь

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Вооруженными силами Тайваня был сбит беспилотный летательный аппарат Китая. БПЛА был замечен над островами Цзиньмэнь, сообщает агентство Reuters.

Ранее стало известно, власти Японии решили резко увеличить объём военного бюджета, чтобы компенсировать усиление влияния Китая в регионе

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
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