NYT: Россия вынуждена победить Украину, НАТО и США

Россия не собирается изолироваться на десятилетия от всего мира, а будет ждать, пока Запад придёт в себя и станет способным на диалог. Об этом в интервью газете The New York Times заявил российский политолог Сергей Караганов.

Караганов много лет в своих интервью предупреждал американцев и европейцев о том, что расширение НАТО может привести к конфликту на Украине. Обозреватель Серж Шмеманн в материале GlobalAffairs попытался понять, что двигало Кремлём в феврале 2022 года.

По словам российского эксперта, Украина стала глубоко антироссийским государством, так как руководство НАТО вкачало туда тонны оружия. С конца 2000-х враждебность в отношении России стремительно нарастала. Конфликт был неизбежным, поэтому Москва решила действовать на упреждение, чтобы иметь возможность диктовать собственные условия.

Караганов отметил, что Западу нужен враг для оправдания своих действий. Так что Украина вовсе не основная причина конфликта. Её бросили на острие атаки за сохранение рушащегося господства западных элит.

Россия же борется за выживание самого государства и не может позволить себе проигрыш. Поэтому других вариантов нет — она выиграет эту войну.

Кремль вовсе не собирается самоубийственно изолироваться от всего остального мира. Мир тоже расширяется и становится свободнее, в то время как Запад быстро сжимается. Со временем станет понятно, стоило ли идти на открытую конфронтацию. Но стране нужно было бороться за место в будущем мировом порядке. Это борьба за справедливый и стабильный мир, пояснил Караганов.

"Мы живём в затянувшемся Карибском кризисе и срочно ищем ответственных собеседников на другой стороне Земли. Но пока воинственность Запада перевешивает здравый смысл", — звучит в материале.

Проблема в том, что Запад не понимает одного — эффект от его действий оказался противоположным. Россияне объединяются вокруг своего лидера и своих исторических ценностей. Сегодня целью российской армии на Украине являются освобождение Донбасса, которое завершается, а затем южной и восточной частей Украины. России нужен нейтралитет и полная демилитаризация территорий, оставшихся под контролем Киева.

Старый мировой порядок распадается, и мир движется к к более справедливому и свободному полю многополярности и многообразия цивилизаций и культур. Россия будет, скорее всего, играть роль "цивилизации цивилизаций". И не станет указывать другим, как им надо жить, подытожил Караганов.