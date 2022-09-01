Читатели Daily Mail взъелись на Зеленского, крадущего их деньги

Британцы жестко раскритиковали правительство страны за излишнюю поддержку киевского режима и призвали к союзу с Россией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал интервью изданию Daily Mail, в котором пообещал продолжить поддержку Украины и Владимира Зеленского в частности даже после ухода. Подробные планы властей были встречены населением в штыки.

По мнению англичан, помощь Украине и так уже превзошла все мыслимые пределы. Вместо вливаний в бездонную украинскую бочку, Лондону стоит помочь собственным гражданам.

"Зеленский просто хочет, чтобы денежный кран продолжал работать", — поделился мнением один из подписчиков издания.

Другие комментаторы напомнили, что на данный момент российское оружие является лучшим на планете, а экономика РФ самой устойчивой. Потому с Россией стоит заключать стратегическое партнерство, а не продолжать ссориться.