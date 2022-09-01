В военном бюджете Японии обнаружили 90 засекреченных статей

Эксперты предполагают, что Япония решил резко нарастить расходы на оборону. Это подтверждается большим количеством засекреченных статьей в проекте военного бюджета.

Статьи без указания конкретных расходов говорят о том, что реально выделенная сумма окажется намного больше указанной в бюджете, отмечают специалисты японской деловой газеты Nikkei.

По их словам, на вооружённые силы Японии планируются потратить более 1% ВВП страны, что примерно составит 46,6 млрд долларов.