Эксперты предполагают, что Япония решил резко нарастить расходы на оборону. Это подтверждается большим количеством засекреченных статьей в проекте военного бюджета.
Статьи без указания конкретных расходов говорят о том, что реально выделенная сумма окажется намного больше указанной в бюджете, отмечают специалисты японской деловой газеты Nikkei.
По их словам, на вооружённые силы Японии планируются потратить более 1% ВВП страны, что примерно составит 46,6 млрд долларов.
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