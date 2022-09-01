В посольстве США планируют рассмотреть возможность посещения церемонии прощания с Михаилом Горбачёвым после получения о ней всей информации.
"Мы пока не были проинформированы о какой-либо официальной церемонии прощания, но рассмотрим такое приглашение, когда его получим", — сообщили в американском представительстве РИА Новости.
Там напомнили, что глава Белого дома Джо Байден уже выступил с официальными соболезнованиями в связи со смертью первого и единственного президента СССР. В его заявлении отмечается, что Горбачёв являлся человеком выдающихся взглядов.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.