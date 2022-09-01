Представители посольства США могут посетить церемонию прощания с Горбачёвым

В посольстве США планируют рассмотреть возможность посещения церемонии прощания с Михаилом Горбачёвым после получения о ней всей информации.

"Мы пока не были проинформированы о какой-либо официальной церемонии прощания, но рассмотрим такое приглашение, когда его получим", — сообщили в американском представительстве РИА Новости.

Там напомнили, что глава Белого дома Джо Байден уже выступил с официальными соболезнованиями в связи со смертью первого и единственного президента СССР. В его заявлении отмечается, что Горбачёв являлся человеком выдающихся взглядов.