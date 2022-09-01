Венгерские власти хотят любым способом закончить украинский кризис, невзирая на цели киевского режима, заявил экс-посол Венгрии в НАТО и США Андраш Симони.
В Евросоюзе и Североатлантическом альянсе безразлично относятся к недружественным действиям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в адрес Украины, добавил он.
"Орбану плевать на Украину. Я не думаю, что НАТО или ЕС воспринимают это всерьез. И я думаю, что это ошибка", — заявил дипломат в интервью изданию Politico.
Авторы материала также отмечают, что и другие источники в столицах стран Евросоюза говорят о желании быстрее закончить украинский конфликт, что поможет в борьбе с инфляцией и скачками цен на энергоносители.
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