Сухопутные войска Японии провели учения, в ходе которых отразили высадку десанта условного противника на остров Амамиосима в Восточно-Китайском море.
Как сообщают японские СМИ, во время учений войска использовали противокорабельные ракеты и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также уточняется, что в манёврах принимали участие военнослужащие США.
Местные эксперты уверены: таким образом Токио хочет сообщить Пекину о готовности противодействовать китайской армии в регионе.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.