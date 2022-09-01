Армия Японии учится применять установки HIMARS

Сухопутные войска Японии провели учения, в ходе которых отразили высадку десанта условного противника на остров Амамиосима в Восточно-Китайском море.

Как сообщают японские СМИ, во время учений войска использовали противокорабельные ракеты и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также уточняется, что в манёврах принимали участие военнослужащие США.

Местные эксперты уверены: таким образом Токио хочет сообщить Пекину о готовности противодействовать китайской армии в регионе.