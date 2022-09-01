Действия греческой авиации в Эгейском море направлены на дестабилизацию ситуации в регионе, заявил глава Турции в интервью местным СМИ.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО, стоящие на вооружении Греции, произвели захват и сопровождение турецких истребителей F-16. В Афинах эти обвинение опровергают.
"Мы прекрасно осознаем истинные причины, стоящие за попытками ущемления прав Турции в Восточном Средиземноморье", — заверил Реджеп Тайип Эрдоган.
Действие греческой армии он назвал "провокацией", которая входит в "план по дестабилизации ситуации в регионе".
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