Эрдоган обвинил власти Греции в желании дестабилизировать регион

Действия греческой авиации в Эгейском море направлены на дестабилизацию ситуации в регионе, заявил глава Турции в интервью местным СМИ.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО, стоящие на вооружении Греции, произвели захват и сопровождение турецких истребителей F-16. В Афинах эти обвинение опровергают.

"Мы прекрасно осознаем истинные причины, стоящие за попытками ущемления прав Турции в Восточном Средиземноморье", — заверил Реджеп Тайип Эрдоган.

Действие греческой армии он назвал "провокацией", которая входит в "план по дестабилизации ситуации в регионе".