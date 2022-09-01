Российские власти одобрили участие компании Mitsubishi Corporation в обновлённом проекте "Сахалин-2". По словам представителей корпорации, сейчас оцениваются возможные риски.
Как сообщает официальный сайт Mitsubishi Corporation, компания уведомила российскую сторону о своем намерении участвовать в проекте "Сахалин-2", разрешение от властей РФ уже получено.
"С этого момента мы намерены продолжить тщательное изучение условий соглашения акционеров и оценку сопутствующих рисков", — гласит опубликованный пресс-релиз.
Ранее Владимиром Путиным был подписан указ о смене оператора "Сахалин-2". Теперь проектом будет руководить новое юридическое лицо, зарегистрированное в России.
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