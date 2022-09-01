Mitsubishi опасается вторичных санкций за участие в "Сахалине-2"

Российские власти одобрили участие компании Mitsubishi Corporation в обновлённом проекте "Сахалин-2". По словам представителей корпорации, сейчас оцениваются возможные риски.

Как сообщает официальный сайт Mitsubishi Corporation, компания уведомила российскую сторону о своем намерении участвовать в проекте "Сахалин-2", разрешение от властей РФ уже получено.

"С этого момента мы намерены продолжить тщательное изучение условий соглашения акционеров и оценку сопутствующих рисков", — гласит опубликованный пресс-релиз.

Ранее Владимиром Путиным был подписан указ о смене оператора "Сахалин-2". Теперь проектом будет руководить новое юридическое лицо, зарегистрированное в России.