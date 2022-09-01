Целая "толпа" европейских лидеров пыталась убедить Владимира Зеленского начать переговорный процесс с Россией, заявил экс-глава Украины Виктор Ющенко.
По его словам, главы европейских государств и ведомств из уговаривали Зеленского урегулировать украинский кризис с помощью дипломатии.
"Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол (переговоров. — Прим. ред.), потом разберемся", — рассказал Ющенко в интервью украинским СМИ.
Этого же пытались добиться и отставные политики Запада, например бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер и американский экс-госсекретарь Генри Киссинджер, напомнил бывший глава Украины.
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