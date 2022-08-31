В Италии рассказали о сдаче особняка Зеленского россиянам

Виллу Владимира Зеленского, расположенную в городе Форте-деи-Марми в Италии, арендовали граждане России.

Итальянский особняк украинского лидера облюбовала пара россиян. По информации издания Il Tirreno, в элитной недвижимости Зеленского временно обосновались россияне, которые проживают в столице Великобритании.

Журналисты обратили внимание на то, что россиянка публикует в Сети фотографии из сада на территории виллы лидера Незалежной.

Ранее глава МИД Британии Бен Уоллес признался, что его раздражают жёны российских олигархов, которые развлекаются за рубежом.