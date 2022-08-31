Шольц будет вести антироссийскую политику до "победного" фиаско

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что санкции Запада против России правильны и эффективны.

По её словам, Шольц игнорирует объективные данные и прогнозы, выдавая желаемое за действительное. Федосова отметила, что немецкий канцлер предложил реформировать Евросоюз, отказавшись от принципа вето по внешнеполитическим вопросам. Эксперт назвала инициативу Шольца попыткой переписать Лиссабонский договор. Всё это свидетельствует о несостоятельности политики ЕС.

"В этой ситуации остаётся закрыть глаза на цифры потребительской и промышленной инфляции, прогнозы осенней социальной нестабильности и разыгрывать антироссийскую карту до "победного" фиаско", — сообщила Федосова в беседе с RT.

Ранее Шольц призвал расширить Европейский союз за счёт включения в его состав Украины, Молдавии и западных Балкан.