Среди трофеев ВДВ после провала наступления ВСУ на Херсон оказалось американское оружие.
29 августа несколько батальонов ВСУ начали наступательную кампанию на Николаевско-Херсонском направлении. Однако она была отражена союзными силами ВС РФ и НМ ЛДНР.
Один из бойцов десанта рассказал "Русской Весне", что сегодня ВСУ продолжили своё наступление. По его словам, до трёх батальонов, несколько десятков танков и БМП попытались прорваться сразу на нескольких направлениях. Он отметил, что в первый день украинские военные отошли, но вечером вернулись. Также "РВ" опубликовало фото трофейного американского автомата.
"Первый день чуть отошли, но к вечеру все вернули!" — рассказал военный с одного из участков южного фронта.
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