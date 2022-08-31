Трофеи ВДВ после провала наступления ВСУ на Херсон — американское оружие

Среди трофеев ВДВ после провала наступления ВСУ на Херсон оказалось американское оружие.

29 августа несколько батальонов ВСУ начали наступательную кампанию на Николаевско-Херсонском направлении. Однако она была отражена союзными силами ВС РФ и НМ ЛДНР.

Один из бойцов десанта рассказал "Русской Весне", что сегодня ВСУ продолжили своё наступление. По его словам, до трёх батальонов, несколько десятков танков и БМП попытались прорваться сразу на нескольких направлениях. Он отметил, что в первый день украинские военные отошли, но вечером вернулись. Также "РВ" опубликовало фото трофейного американского автомата.

"Первый день чуть отошли, но к вечеру все вернули!" — рассказал военный с одного из участков южного фронта.