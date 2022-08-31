Стоимость оформления визы в ЕС для россиян достигнет 80 евро, заявил эксперт

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал Pravda.Ru заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что получение виз в ЕС для россиян станет более сложным.

"Окончательное решение о приостановке действия соглашения об упрощенном порядке выдачи виз будет принято в сентябре-октябре. Коснется это всех категорий граждан РФ, выезжающих с любыми целями. Если раньше россияне тратили на оформление визы 35 евро, то теперь эта сумма вырастет до 80 евро. Срок рассмотрения будет не 10-30 дней, а больше. Перемещение в шенгенской зоне тоже может быть ограничено, если ряд стран не захотят видеть у себя россиян", — заявил Барзыкин.

По его словам, даже без ужесточения визового режима россияне уже перестали ездить в Европу.

"На сегодняшний день туристского потока практически нет. Потому что отсутствует прямое транспортное сообщение, не работают платежные системы, нет должной правовой защиты. Количество наших консульских дипломатических учреждений значительно сократилось в ЕС. Есть ещё ряд других проблем, которые делают крайне проблематичным выезд в Европу с туристскими целями", — отметил собеседник издания.

Ранее Евросоюз не согласовал запрет на выдачу виз гражданам России, поскольку многие страны выступили против.