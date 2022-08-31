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Daily Express: учения "Восток-2022" — предвестник военного альянса РФ и КНР

Мир

Журналист газеты Daily Express назвал предстоящие учения "Восток-2022" демонстрацией военного сотрудничества России и Китая и ответом Кремля на действия Запада, который поддерживает Украину и Тайвань.

Daily Express: учения "Восток-2022" — предвестник военного альянса РФ и КНР

"Владимир Путин и Си Цзиньпин посылают зловещую угрозу Западу, готовясь собрать 50 000 солдат в течение 48 часов", — отметил автор статьи.

По его словам, Москва рассматривает военную помощь Украине со стороны Запада и визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, как попытки США разжечь глобальную нестабильность.

"Объявленные учения вызвали опасения, что Москва и Пекин могут создать официальный военный альянс", — сделал вывод автор материала.

Ранее российский лидер Владимир Путин подверг критике США за попытку эскалации обстановки вокруг Тайваня, куда прибыла Нэнси Пелоси. Путин обвинил Вашингтон в целенаправленной стратегии по дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и неуважении к суверенитету других государств.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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