Михайлов: заявление о вступлении Украины в НАТО до окончания СВО — блеф

Политолог Евгений Михайлов заявил, что заявление о вступлении Украины в НАТО до окончания специальной военной операции (СВО) — блеф.

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина считает, что Украина может получить возможность вступить в Альянс ещё до завершения СВО. По словам Михайлова, подобные заявления являются чистым блефом Киева. Несмотря на то, что Зеленский очень хочет в НАТО, Альянс на самом деле не хочет брать к себе Украину.

"Европейские партнеры видят, что за государство Украина. Оно абсолютно коррумпировано, не способно вести самостоятельную политику. Европейские партнеры заявляют о скором приёме Украины в НАТО, но обещать не значит жениться", — заявил Михайлов в беседе с Телеканал "360".

Политолог уверен, что члены НАТО не сумасшедшие, чтобы брать к себе Украину. Они, по мнению Михайлова, понимают, что это может привести к прямому военному столкновению с Россией.

На Украине, по его словам, никогда не думали о гуманности и человечности, поэтому ВСУ продолжают обстреливать ЗАЭС. Михайлов уверен, что этот режим подлежит уничтожению и трибуналу.

"Киев сделает всё, чтобы обвинить Россию в угрозе Запорожской АЭС. Конечно, МАГАТЭ подвержена влиянию западных партеров и США", — уверен политолог.