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Sohu: Япония ответом на учения РФ и КНР выдала свой испуг

Мир

Авторы китайского издания Sohu заявили, что Япония ответом на учения РФ и КНР выдала свой испуг.

Sohu: Япония ответом на учения РФ и КНР выдала свой испуг

Военные учения России и Китая "Восток-2022" привлекли к себе внимание всего мира. В учениях примут участие около 50 тыс. военных, 5 тыс. ед. вооружения, 140 самолётов и 60 военных кораблей. Авторы статьи отмечают, что никто, даже Южная Корея, не отреагировал на это так остро, как Японии.

Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что манёвры РФ и КНР вызывают у Японии беспокойство. Оно усиливается ещё и из-за того, что параллельно этому Россия участвует в конфликте на Украине. Однако Москва и Пекин сразу заявили, что учения "Восток-2022" проводятся для углубления военного сотрудничества и дружеских отношений между странами.

По мнению китайских журналистов, своими словами представители Японии лишь продемонстрировали свою слабость и страх. Они подмечают, что Токио планирует разместить тысячи крылатых ракет для давления на Китай и усилить антироссийские санкции. Токио, по мнению аналитиков Sohu, боится, что Китай и Россия объединят силы и выступят против Японии.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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