Поставки оружия НАТО группировке ВС РФ "Отважные" не прекращаются

Поставки оружия НАТО группировке ВС РФ "Отважные" не прекращаются.

Бойцы группировки "О" захватили ещё одну партию западного оружия. Военкоры "Русской Весны" опубликовали фотографии полученных трофеев.

Так, среди вооружения есть немецкие ручные противотанковые гранатомёты Panzerfaust 3 и немецкие ручные осколочные гранаты дистанционного действия DM 51. Также на фото представлены шведские одноразовые противотанковые реактивные гранатомёты AT4. Они предназначены в первую очередь для борьбы с бронированными целями, легкими танками и БТР.

Теперь это вооружение будет направлено против тех, кому оно первоначально предназначалось.