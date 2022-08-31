NI: Великобритании необходимо перестать выполнять указания США по Украине

Аналитик издания The National Interest (NI) Мэтью К. Мэй заявил, что Великобритании необходимо перестать выполнять указания США по Украине.

По мнению автора, власти Британии зашли слишком далеко в военной поддержке Украины. Мэй предполагает, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Британии. Аналитик советует Трасс изменить подход к поддержке Украины и "отойти от края пропасти".

Мэй заявляет в своей статье для NI, что с самого начала специальной военной операции (СВО) британские военные обучали украинцев и из-за этого они были в одном шаге от прямого столкновения с ВС РФ. Британская активность на Украине, по мнению аналитика, рискует подорвать заявленную политику администрации Байдена о том, что НАТО не будет вмешиваться в украинский конфликт.

"Вашингтону следует обратить внимание на тот факт, что близкий союзник по НАТО слишком стремится к эскалации участия Запада в украинском конфликте, чуть ли не до открытого вооруженного вмешательства", — пишет Мэй.

По мнению аналитика, новому британскому премьер-министру необходимо сбавить обороты. НАТО, по словам Мэя, нужно придумать план, который позволит вооружить ВСУ без прямой помощи западных военных.

"Что ещё более важно, дипломатические каналы с Москвой, как двусторонние, так и напрямую через НАТО, должны быть вновь открыты, чтобы начать изучение возможности прекращения огня", — подытожил Мэй.