Аналитик издания The National Interest (NI) Мэтью К. Мэй заявил, что Великобритании необходимо перестать выполнять указания США по Украине.
По мнению автора, власти Британии зашли слишком далеко в военной поддержке Украины. Мэй предполагает, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Британии. Аналитик советует Трасс изменить подход к поддержке Украины и "отойти от края пропасти".
Мэй заявляет в своей статье для NI, что с самого начала специальной военной операции (СВО) британские военные обучали украинцев и из-за этого они были в одном шаге от прямого столкновения с ВС РФ. Британская активность на Украине, по мнению аналитика, рискует подорвать заявленную политику администрации Байдена о том, что НАТО не будет вмешиваться в украинский конфликт.
"Вашингтону следует обратить внимание на тот факт, что близкий союзник по НАТО слишком стремится к эскалации участия Запада в украинском конфликте, чуть ли не до открытого вооруженного вмешательства", — пишет Мэй.
По мнению аналитика, новому британскому премьер-министру необходимо сбавить обороты. НАТО, по словам Мэя, нужно придумать план, который позволит вооружить ВСУ без прямой помощи западных военных.
"Что ещё более важно, дипломатические каналы с Москвой, как двусторонние, так и напрямую через НАТО, должны быть вновь открыты, чтобы начать изучение возможности прекращения огня", — подытожил Мэй.
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