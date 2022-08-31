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Compact: экономическая война с РФ загнала Германию в "ловушку бедности"

Мир

Аналитик немецкого издания Compact Свен Реут заявил, что экономическая война с РФ загнала Германию в "ловушку бедности".

Compact: экономическая война с РФ загнала Германию в "ловушку бедности"

Ссылаясь на данные Федерального статистического управления Германии, Реут пишет, что способность немцев покупать товары снизилась на 4,4% во втором квартале 2022 года. Автор Compact заявляет, что таким образом благосостояние граждан Германии упало на отметку 2014 года. Реут пришёл к выводу, что это произошло из-за антироссийских санкций, которые должны были ослабить экономику РФ.

"Германия в ловушке бедности. Благосостояние граждан Германии было возвращено к уровню 2014 года из-за санкций против России. <…> Процветание в стране падает с совершенно бешеной скоростью", — говорится в статье.

По мнению Реута, экономический упадок Германии — это абсолютно уникальное явление для страны. Он приводит в пример мировой финансовый кризис 2008–2009 годов, когда зарплата граждан уменьшилась лишь на 0,9%. И это, по словам Реута, считалось сильным падением.

Эксперты не предвидят улучшения ситуации в ближайшие кварталы, поскольку инфляция в Европе, вероятно, продолжит набирать обороты.

"Достигнутое десятилетиями процветание немцев сейчас тает, как кусок масла на солнце", — подытожил автор.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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