В Финляндии стали сомневаться в правильности выбранного политического и экономического курса после взлёта цен на энергоносители, сообщает EADaily.
Антироссийские санкции больно ударили по кошельку граждан Финляндии. Жители Европы уже не уверены в том, что санкции против России это удачная идея, так как поставщики электроэнергии повысили тарифы более чем в 10 раз.
"Малый бизнес уже на грани коллапса, а домохозяйства и крупные корпорации, скорее всего, последуют за ним уже в ближайшие месяцы. Вы уверены, что мы выигрываем?" — написал в Twitter глава финской консалтинговой компании по прогнозированию и анализу рисков мировой экономики GnS Economics Туомас Малинен.
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