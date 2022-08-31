В Финляндии резко выросли энерготарифы: "Вы уверены, что мы выигрываем?"

В Финляндии стали сомневаться в правильности выбранного политического и экономического курса после взлёта цен на энергоносители, сообщает EADaily.

Антироссийские санкции больно ударили по кошельку граждан Финляндии. Жители Европы уже не уверены в том, что санкции против России это удачная идея, так как поставщики электроэнергии повысили тарифы более чем в 10 раз.

"Малый бизнес уже на грани коллапса, а домохозяйства и крупные корпорации, скорее всего, последуют за ним уже в ближайшие месяцы. Вы уверены, что мы выигрываем?" — написал в Twitter глава финской консалтинговой компании по прогнозированию и анализу рисков мировой экономики GnS Economics Туомас Малинен.