Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз должен продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.
"Если я даю обещание украинцам, что мы будем с вами столько, сколько потребуется, то я хочу действовать. Вне зависимости от того, что думают мои германские избиратели, я хочу действовать для людей на Украине", - цитирует Бербок ТАСС.
Стоит отметить, что согласно опросу, проведённому социологической службой Forsa по заказу немецких телекомпаний RTL и n-tv, 77 процентов немцев заявили, что поддерживают идею переговоров об окончании конфликта на Украине.
В то же время 17 процентов полагают, что Запад не должен сейчас вступать в подобные переговоры.
Напомним, ранее Бербок заявляла о том, что в холодное время года в Германии возможны народные восстания из-за роста цен на отопление жилья и электроэнергию. Позднее она заявила, что выражалась образно - это якобы был аргумент в переговорах с властями Канады о возвращении газовой турбины для "Северного потока".
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