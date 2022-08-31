Ераносян: Польша заберёт пять воеводств Украины и плевать захочет на Германию

Уже несколько лет Варшава требует от Берлина выплат репараций после Второй мировой войны, хотя ФРГ давно погасила свой долг. Обозреватель "ПолитЭксперта" Владимир Ераносян поделился мнением о том, чем может обернуться конфликт двух стран.

Заявления о том, что ФРГ всё ещё не вернула долг, делал глава Польши Анджей Дуда, глава оборонного ведомства страны Мариуш Блащак, премьер-министр Матеуш Моравецкий. По мнению Ераносяна, Польша может усилиться после падения Украины.

"После Второй мировой войны было великое переселение. Немцев пересилили в Германию, а поляки стали моноэтническим государством… Когда Украина рухнет и Польша заберёт себе пять её воеводств путём унии, то Варшава усилится настолько, что плевать захочет на Германию", — цитирует Ераносяна "ПолитЭксперт".

По его словам, при таком сценарии Польша не будет иметь проблем с Гданьском, ранее называвшемся Данцигом, основной частью населения которого были немцы.