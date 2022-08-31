Научный эксперт индийского аналитического центра Observer Research Foundation (ORF) Адитья Бхан заявил, что калининградский манёвр РФ против НАТО вдохновил Индию.
Автор статьи заявил, что Россия обладает передовыми технологиями в сфере гиперзвукового оружия. Он отметил, что благодаря им Москва получила преимущество перед НАТО. Бхан заявил, что появление гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Калининграде поставило Альянс в трудное положение. Он уверен, что Индии пора взять пример с России.
По словам Бхана, если бы Индия разместила гиперзвуковые ракеты, то это могло бы помочь стране сдерживать противников, таких как Китай и Пакистан. Он заявил, что Нью-Дели следует усерднее работать над созданием такого вида оружия. Так, например, Индия совместно с Россией начала разработку ракет BrahMos II. Данное оружие может получить ряд характеристик российского "Циркона". По предварительным данным, ракета станет гиперзвуковой к 2028 году, пишет автор ORF.
"Крылатая ракета BrahMos — это результат многолетнего сотрудничества и инвестиций между Москвой и Нью-Дели. Он является ключевым примером того, насколько тесно связаны оборонные отрасли РФ и Индии", — подчеркнул Бхан.
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