ORF: калининградский манёвр РФ против НАТО вдохновил Индию

Научный эксперт индийского аналитического центра Observer Research Foundation (ORF) Адитья Бхан заявил, что калининградский манёвр РФ против НАТО вдохновил Индию.

Автор статьи заявил, что Россия обладает передовыми технологиями в сфере гиперзвукового оружия. Он отметил, что благодаря им Москва получила преимущество перед НАТО. Бхан заявил, что появление гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Калининграде поставило Альянс в трудное положение. Он уверен, что Индии пора взять пример с России.

По словам Бхана, если бы Индия разместила гиперзвуковые ракеты, то это могло бы помочь стране сдерживать противников, таких как Китай и Пакистан. Он заявил, что Нью-Дели следует усерднее работать над созданием такого вида оружия. Так, например, Индия совместно с Россией начала разработку ракет BrahMos II. Данное оружие может получить ряд характеристик российского "Циркона". По предварительным данным, ракета станет гиперзвуковой к 2028 году, пишет автор ORF.

"Крылатая ракета BrahMos — это результат многолетнего сотрудничества и инвестиций между Москвой и Нью-Дели. Он является ключевым примером того, насколько тесно связаны оборонные отрасли РФ и Индии", — подчеркнул Бхан.