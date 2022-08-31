Боррель: приток россиян в страны Евросоюза угрожает безопасности

Руководитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил об увеличении количества граждан России, которые прибывают в соседние страны объединения. По информации западного политика, изменения чиновники фиксируют с середины июля.

"Поток россиян стал угрозой для безопасности государств", — подчеркнул Боррель после мероприятия с главами МИД ЕС в Праге.

Вместе с этим дипломат заявил, что министры беспокоятся из-за граждан нашей страны, которые отдыхают и приобретают вещи на территории Евросоюза во время конфликта на Украине.

Ранее Боррель предупредил, что россиянам станет сложнее получать шенгенские визы.