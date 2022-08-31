Руководитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил об увеличении количества граждан России, которые прибывают в соседние страны объединения. По информации западного политика, изменения чиновники фиксируют с середины июля.
"Поток россиян стал угрозой для безопасности государств", — подчеркнул Боррель после мероприятия с главами МИД ЕС в Праге.
Вместе с этим дипломат заявил, что министры беспокоятся из-за граждан нашей страны, которые отдыхают и приобретают вещи на территории Евросоюза во время конфликта на Украине.
Ранее Боррель предупредил, что россиянам станет сложнее получать шенгенские визы.
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