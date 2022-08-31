Политологи о ситуации с выдачей виз россиянам: ряд стран ЕС против запрета

Политологи Андрей Суздальцев и Иван Мезюхо попытались спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с выдачей виз россиянам в ближайшем будущем.

По мнению Суздальцева, каких-то ограничений в этом вопросе избежать не удастся, и европейские страны будут в той или иной степени ограничивать въезд гражданм РФ на свою территорию, правда, делать они это будут по-разному — кто-то более жёстко, а другие государства — более осторожно и взвешенно.

"Прибалтика будет близка к тому, чтобы вообще закрыть доступ россиянам. Уже появились предложения лишить россиян недвижимости, я так думаю, наверное, и бизнесов тоже. Но Центральная Европа и Западная Европа, наверное, к этому будут относиться более взвешенно, но всё равно какие-то ограничения обязательно будут", — сказал Суздальцев в беседе с RT.

Политолог Иван Мезюхо настроен менее категорично, полагая, что некоторые страны ЕС, наоборот, будут продолжать выдавать свои национальные визы жителям России ради спасения своей экономики, в частности, туристической сферы. К таким странам эксперт отнёс Грецию и Венгрию, добавив, что сегодня политика Шенгена испытывает кризис, инициированный Вашингтоном.