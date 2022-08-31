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Турки назвали Путина "человеком слова" после приостановки поставок газа Engie

Мир

Читатели турецкого издания En Son Haber поддержали приостановку "Газпромом" поставок газа французской коммунальной компании Engie из-за неоплаты.

Турки назвали Путина "человеком слова" после приостановки поставок газа Engie

Турецкие пользователи выразили удовлетворение по поводу того, что европейцы начнут мёрзнуть и вонять.

"Если из Европы начнёт доноситься вонь, не удивляйтесь, они же будут мыться частями", — написал комментатор.

Его поддержал другой читатель, который отметил, что теперь европейцы не только будут мёрзнуть, но и вонять.

Третий предложил продавать французом турецкие печи.

Ещё один пользователь назвал президента РФ Владимира Путина "молодцом" и "человеком слова".

Читатели En Son Haber предрекли Европе массовые акции протеста в конце года из-за проблем с поставками голубого топлива.

Ранее "Газпром" приостановил поставки газа французской компании Engie, которая не оплатила полностью полученный в июле газ. Российская энергетическая компания сослалась на указ президента Владимира Путина от 31 марта 2022 года, обязующий прекращать экспорт голубого топлива иностранным потребителям, которые не выплатили всю сумму в указанный срок.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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