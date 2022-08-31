Боевики ВСУ наносят удары по школам и жилым кварталам Донецка

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) наносят удары по школам и жилым кварталам Донецка.

Скоро должен начаться учебный год, но боевики ВСУ решили не давать детям ДНР радоваться этому событию. Сообщается, что украинские бойцы нанесли удар по школе в Петровском районе города. Мэр Алексей Кулемзин опубликовал фотографии прилётов, на которых видно повреждение стены и разбитые окна.

Под огнём ВСУ остаются Петровский район и посёлок Абакумова в Кировском районе (ДНР). Также сообщается, что с утра 31 августа в Донецке под огнём ВСУ погибли двое мирных жителей. Один человек погиб от удара ВСУ в Новотроицком. Несколько человек получили ранения.