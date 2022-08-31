Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) наносят удары по школам и жилым кварталам Донецка.
Скоро должен начаться учебный год, но боевики ВСУ решили не давать детям ДНР радоваться этому событию. Сообщается, что украинские бойцы нанесли удар по школе в Петровском районе города. Мэр Алексей Кулемзин опубликовал фотографии прилётов, на которых видно повреждение стены и разбитые окна.
Под огнём ВСУ остаются Петровский район и посёлок Абакумова в Кировском районе (ДНР). Также сообщается, что с утра 31 августа в Донецке под огнём ВСУ погибли двое мирных жителей. Один человек погиб от удара ВСУ в Новотроицком. Несколько человек получили ранения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.