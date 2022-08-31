Марков о цели "контрнаступления" Киева: отвлекающий манёвр

По мнению политолога Сергея Маркова, Киев поднял шумиху вокруг своего "контрнаступления", чтобы отвлечь внимание общественности от реального положения дел на полях боевых действий, создав иллюзию мнимой победы.

"Под Харьковом Зеленский может устроить мировую сенсацию, если ВСУ захватит хоть на несколько часов хоть одну деревню или коровник на территории России. В мировых СМИ сразу возникнет образ почти равенства силы России и Украины", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Аналогичное мнение высказал другой украинский политолог Вадим Карасёв, считающий, что "контрнаступление" на Херсон помогло Киеву вновь оказаться в топе мировой повестки. Киевскому режиму нужно было заручиться дальнейшей поддержкой своих западных кураторов, снять с них "усталость" от украинской повестки и продемонстрировать им, что ВСУ настроены на победу.