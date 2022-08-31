Die Zeit: два высокопоставленных немецких чиновника могли работать на Россию

Немецкие журналисты заявили, что сотрудники Федерального ведомства по охране Конституции Германии заподозрили двух представителей Минэкономики ФРГ в государственной измене.

По информации Die Zeit, чиновники могли работать на Москву. Расследование в издании назвали "деликатным и взрывоопасным".

"Подтверждение продемонстрирует провал федерального правительства", — подчеркнули в СМИ.

Журналисты сообщили, что в спецслужбу обратился глава Минэкономики Роберт Хабек, который обнаружил "несоответствия" в документах по магистральному газопроводу "Северный поток-2". Если сотрудники ведомства не найдут доказательство противоправной деятельности политиков, граждане Германии могут обвинить министра в желании расправиться с критикующими чиновника людьми.

Ранее в Der Spiegel сказали, что "тайные агенты президента РФ Владимира Путина" пугают жителей ФРГ.