Миссия МАГАТЭ приехала в город Запорожье

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пунктом назначения которой является Запорожская АЭС, достигла города Запорожье. Информация об этом появилась на портале AFP.

Делегация МАГАТЭ 29 августа покинула Вену и уже на следующий день была в Киеве, где представители миссии встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским. Известно, что маршрут делегации МАГАТЭ на ЗАЭС проходит через Киев и подконтрольные ему территории.

Как стало известно ТАСС, в миссии МАГАТЭ, направляющейся на ЗАЭС, есть представители десяти стран. Членов Украины и России в её составе нет, дабы соблюсти нейтралитет. Главная задача миссии — анализ ядерной безопасности на объекте, а никак не политически или военные аспекты. В ведении ООН находится только логистическая часть, то есть обеспечение безопасности членов МАГАТЭ и возможности их проезда на станцию.