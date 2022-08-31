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Миссия МАГАТЭ приехала в город Запорожье

Мир

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), пунктом назначения которой является Запорожская АЭС, достигла города Запорожье. Информация об этом появилась на портале AFP.

Миссия МАГАТЭ приехала в город Запорожье

Делегация МАГАТЭ 29 августа покинула Вену и уже на следующий день была в Киеве, где представители миссии встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским. Известно, что маршрут делегации МАГАТЭ на ЗАЭС проходит через Киев и подконтрольные ему территории.

Как стало известно ТАСС, в миссии МАГАТЭ, направляющейся на ЗАЭС, есть представители десяти стран. Членов Украины и России в её составе нет, дабы соблюсти нейтралитет. Главная задача миссии — анализ ядерной безопасности на объекте, а никак не политически или военные аспекты. В ведении ООН находится только логистическая часть, то есть обеспечение безопасности членов МАГАТЭ и возможности их проезда на станцию.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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