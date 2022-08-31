Посол ЕС в РФ: запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ усилит её позиции

Странам ЕС сделают ошибку, если примут решение о запрете на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, потому что в результате этого шага позиции российского руководства лишь укрепятся. Такой точкой зрения поделился посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

"Мое личное мнение: если бы Евросоюз принял такую меру — полный запрет виз, — мы бы только укрепили этим президента России", — сказал Эдерер в эфире RTVI.

31 августа главы МИД государств ЕС встретятся в Праге для обсуждения происходящего на Украине. Итогом встречи должно стать решение о дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева. Также в повестке встречи будет предложение о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам, выдвинутое странами Балтии.