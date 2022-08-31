Рогов о цели теракта на ЗАЭС: демонстрация "отсутствия безопасности" при РФ

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов рассказал, для чего Киев хотел организовать теракт на Запорожской АЭС.

Рогов уверен, что при помощи диверсии киевские власти жаждали показать, что на атомной электростанции под контролем России отсутствует безопасность, и требуется ввести на объект миротворческие силы.

"Я думаю, показать неуправляемость процесса, что безопасность станции не обеспечивается и необходимо брать ее под внешний контроль, вводить миротворцев, потому что, на мой взгляд, всерьез прорабатывают вариант введения внешнего контроля со стороны сил Запада, НАТО и так далее. Мол, Россия не может обеспечить безопасность на станции", — сказал Рогов в беседе с ТАСС.

Ранее Рогов сообщил, что в Энергодаре были задержаны украинские диверсанты, целью которых была подготовка к теракту на ЗАЭС.