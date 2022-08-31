Морпехи ВС РФ ударили по району сосредоточения украинских сил в Донбассе

Морпехи Вооружённых сил России (ВС РФ) ударили по району сосредоточения украинских сил в Донбассе.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Пресс-служба УНМ ДНР опубликовало видео, как военные с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) определили место базирования сил ВСУ. После этого точечными ударами противник был немедленно уничтожен огнём реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

По кадрам видно, что бойцы ВСУ базировались рядом с населённым пунктом Великая Новосёлка.

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