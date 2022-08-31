Союзные силы нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Харькове

Союзные силы ВС РФ и НМ ЛДНР нанесли ракетные удары по целям ВСУ в Харькове.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Днём 31 августа были нанесены ракетные удары по целям в Киевском районе. Данную информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. По его словам, под ударом оказалось одно из предприятий, на котором после начался пожар. Информация о пострадавших уточняется. Фото и видео пожара публикуют и очевидцы, несмотря на то, что киевские власти запрещают это делать.

"Обстрел Киевского района. Под ударом одно из предприятий города. Пожар. О пострадавших информация уточняется", — написал Терехов.