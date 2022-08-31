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Nikkei Asia: новые условия РФ по СПГ заставили Японию забыть о союзе с США

Мир

Аналитик издания Nikkei Asia Вандана Хари заявила, что новые условия РФ по СПГ "Сахалин-2" заставили Японию забыть о союзе с США.

Nikkei Asia: новые условия РФ по СПГ заставили Японию забыть о союзе с США

Торговые и коммунальные компании Японии оказались перед сложным выбором: выйти из проекта по добыче СПГ "Сахалин-2" или принять новые условия России. Однако из-за энергетического кризиса и высокой инфляции Токио пришлось согласиться с требованиями Москвы.

Автор Nikkei Asia отметила, что на европейском рынке газа повысилась конкуренция. В связи с этим Пекин, по её мнению, не может себе позволить отказаться от сотрудничества с РФ, потому что 10% импорта СПГ приходится именно на Россию.

"Если проект остановится, это приведёт к потере доходов для России, но также может вызвать дальнейший хаос и напряженность на рынке СПГ", — уверена Хари.

Японские власти призвали компании Mitsubishi и Mitsui согласиться на условия РФ и начать оплачивать импорт топлива в рублях через "Газпромбанк" или в юанях, иенах, вонах через московское подразделение европейского банка. Хари отмечает, что даже если эти компании захотят выйти из проекта, то их место не будет долго пустовать.

"Другие потенциальные партнеры "Газпрома", в том числе государственные компании из Китая и Индии, будут стремиться обеспечить приоритетность результатов проекта для своих стран", — пишет Хари.

По мнению аналитика, если бы Япония вышла из проекта по добыче СПГ "Сахалин-2", то страна получили бы похвалу от США, но это было бы фатальной ошибкой для Токио. Хари советует Японии думать в первую очередь о собственных интересах и энергобезопасности граждан.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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