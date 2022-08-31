Рогов: в Энергодаре при подготовке к теракту на ЗАЭС задержаны диверсанты

Согласно сообщению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, в Энергодаре были задержаны украинские диверсанты, которые собирались организовать теракт на территории Запорожской АЭС.

"Задержана группа украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской атомной электростанции", — сообщил Рогов в разговоре с РИА Новости.

Член ВГА рассказал, что задержанные имели при себе взрывные устройства и оружие — автоматы и гранатомёты.

По словам Рогова, поимка диверсантов лишний раз демонстрирует террористическую подноготную киевских властей.

Днём ранее представители МВД в Запорожье проинформировали о том, что в Энергодаре были задержаны двое украинских наводчиков, которые отправляли киевским силовикам координаты целей, расположенных вблизи ЗАЭС. Оба наводчика были сотрудниками атомной электростанции. По словам Рогова, при помощи одного из них Службы безопасности Украины получила данные о более чем десятке целей.