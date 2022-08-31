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Пасечник призвал отстоять Киев и не отдавать его кому бы то ни было

Мир

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, Киев исторически принадлежит русским, а националисты, британцы и американцы не имеют к нему никакого отношения.

Пасечник призвал отстоять Киев и не отдавать его кому бы то ни было

Пасечник выразил уверенность в том, что все находящиеся под контролем киевских националистов территории будут освобождены, потому что это — исконно русская территория и русская земля.

"Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был. Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву? Это наша история, наша земля. Они точно к ней не имеют никакого отношения. Это наша земля, мы ее должны отстоять, должны защитить", — сказал Пасечник.

Это заявление глава ЛНР сделал в ходе четвёртого федерального просветительского марафона российского общества "Знание", одна из площадок которого находится в Луганске.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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