Пасечник призвал отстоять Киев и не отдавать его кому бы то ни было

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, Киев исторически принадлежит русским, а националисты, британцы и американцы не имеют к нему никакого отношения.

Пасечник выразил уверенность в том, что все находящиеся под контролем киевских националистов территории будут освобождены, потому что это — исконно русская территория и русская земля.

"Я не представляю, почему мы наш Киев, а я считаю это наш Киев, почему мы должны отдавать его каким-то националистам, каким-то британцам, американцам, кто бы ни был. Какое они отношение имеют к нашей истории, какое они имеют отношение к нашему Киеву? Это наша история, наша земля. Они точно к ней не имеют никакого отношения. Это наша земля, мы ее должны отстоять, должны защитить", — сказал Пасечник.

Это заявление глава ЛНР сделал в ходе четвёртого федерального просветительского марафона российского общества "Знание", одна из площадок которого находится в Луганске.