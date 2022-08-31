Пушилин: партия ракет для РСЗО HIMARS высокой дальности уже находится на Украине

Согласно сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, партия ракет, предназначенных для РСЗР HIMARS высокой дальности — до 300 км — уже находится на территории Украины.

"По некоторым нашим данным, уже часть этих ракет завезена на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение", — сказал Пушилин на Первом канале.

Ранее глава ДНР предупреждал, что если американцы всё-таки обеспечат Киев дальнобойным оружием дальностью до 300 км, то союзные силы будут вынуждены оттеснять ВСУ от населённых пунктов Донецкой Народной Республики именно на такое расстояние.