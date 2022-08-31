Эксперт: РФ готова дать Турции жёсткий отпор всеми силами

России придётся очень жёстко ответить Турции за планы забрать себе Крым — это признал постпред Крыма при Путине Георгий Мурадов, дав ответ на заявления Турции.

Эксперт-международник объяснил Pravda.Ru, каким может быть ответ, и на что надеются турецкие политики и их лидер.

"Раньше или позже нам придётся ответить очень жёстко. В планах Турции забрать Крым себе", — пояснил он, добавив: если не отвечать "так, чтобы камня на камне не осталось", Турция пойдёт по Крыму "до самого конца".

Чиновник также отметил, что Турция ведёт себя двойственно не только по Крыму, но по Кавказу и Сирии.

"Страны-члены НАТО и ЕС, как известно, не признают включение Крыма в состав России и рассматривают Крым как часть Украины, якобы оккупированную Россией. Этой же позиции придерживается и Турция. При этом, Турция и Россия развивают партнёрские отношения, но, тем не менее, по ряду существенных важнейших вопросов в современной мировой политике их позиции кардинальным образом различаются", — рассказал Pravda.Ru глава центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелёв.

"Одно из таких различий — это оценка статуса Крыма. Дело в том, что в известной мере статус Крыма регулируется договором между Россией и Турцией, так называемым "Кучук-Кайнарджийским мирным договором", который был подписан ещё при Екатерине II. Там было сказано, что в случае утери контроля со стороны России над Крымом, он должен вернуться под суверенитет или протекторат Турции. И хотя договор никем не был денонсирован, и формально он продолжает действовать, сегодня такие документы не могут рассматриваться как основа политики того или иного государства", — считает эксперт.

"Мне думается, что все эти разговоры турков — пиар или досужие выдумки. Да, Турция патронирует крымских татар, но всерьёз опасаться того, что Анкара хочет забрать Крым — неразумно", — пояснил Борис Шмелёв.

"Какие действия должна предпринять Россия? Особых действий, я думаю, не последует. Крым — это часть российского государства, Россия выступает за свою территориальную целостность, и всякое покушение на статус Крыма есть покушение на территориальную целостность российского государства. Защищая эту территориальную целостность наша страна готова дать жёсткий отпор (Турции или любой другой стране) всеми силами и средствами", — делится Борис Шмелев.

"Турция это прекрасно понимает, и поэтому здесь говорить о каком-то изменении крымского статуса не приходится. До тех пор, пока Россия сильна и крепка, никто не поднимает руку на Крым", — заключил эксперт.

"За попытку откусить от России Крым, наша страна выбьет любому все зубы", — так звучит более грубый ответ в соцсетях на претензии Анкары.