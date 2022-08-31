Шольц признал заслуги Горбачёва в преодолении холодной войны

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования по поводу ухода из жизни президента СССР Михаила Горбачёва, охарактеризовав его как "смелого реформатора, дальновидного политика и государственного деятеля".

"Его смелость в отношении перемен, стремление к прозрачности и неукротимый характер выделяли его среди других", — написал Шольц в Twitter*.

По словам немецкого канцлера, у себя на родине Горбачёва не уважали так, как он того заслуживал, однако "Германия склоняется перед ним", потому что его действия помогли растопить лёд холодной войны и вернуть жизнь в Европе в мирное русло.

"Мы, немцы, в огромном долгу перед ним — потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, расчистки пограничных деревьев и воссоединения Европы и Германии", — добавил канцлер.

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