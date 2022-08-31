Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования по поводу ухода из жизни президента СССР Михаила Горбачёва, охарактеризовав его как "смелого реформатора, дальновидного политика и государственного деятеля".
"Его смелость в отношении перемен, стремление к прозрачности и неукротимый характер выделяли его среди других", — написал Шольц в Twitter*.
По словам немецкого канцлера, у себя на родине Горбачёва не уважали так, как он того заслуживал, однако "Германия склоняется перед ним", потому что его действия помогли растопить лёд холодной войны и вернуть жизнь в Европе в мирное русло.
"Мы, немцы, в огромном долгу перед ним — потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, расчистки пограничных деревьев и воссоединения Европы и Германии", — добавил канцлер.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.