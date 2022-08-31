Смерть Михаила Горбачёва — символ конца однополярного мира

Первый президент Советского Союза Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни.

Руководя СССР, он, сам того не желая, привел Соединённые Штаты к гегемонии. Теперь его уход из жизни символизирует и смерть однополярного мира, сообщил глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

По его словам, для нынешнего политического процесса кончина экс-президента огромной страны ничего не значит, поскольку он уже давно не является активным политиком. В 1996 году Горбачёв попытался было вернуться в эту сферу, однако тщетно.

"Его смерть, как смерть любого человека, нужно воспринимать трагически. Она символизирует конец той эпохи, которая ознаменовалась правлением Горбачёва. Руководство Горбачёвым КПСС и СССР довело страну до краха и самораспада", — цитирует аналитика телеканал "360".

Он отметил, что потом исчез и сдерживающий фактор для Вашингтона. В результате американцам дали возможность установить свою гегемонию и демократизацию.

А демократизация — это концепт для экспорта, созданный западной элитой, чтобы включить в свою орбиту влияния новые государства, убеждён обозреватель. Горбачёв поверил в систему и оказался у истоков однополярного мира. Смерть бывшего лидера СССР сегодня символизирует конец этой гегемонии, подытожил Ярошенко.