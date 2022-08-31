Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что первый президент СССР Михаил Горбачёв дал молодому поколению надежду на другое будущее во время своего выступления на Всемирном фестивале молодёжи и студентов.
"Десятки и тысячи молодых людей, включая меня, услышали другой тон, надежду на другое будущее, без репрессий и холодной войны. Он изменил ситуацию", — написала глава МИД в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Михаил Горбачёв скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.