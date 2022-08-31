Глава МИД Швеции: Горбачёв дал молодёжи надежду на другое будущее

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что первый президент СССР Михаил Горбачёв дал молодому поколению надежду на другое будущее во время своего выступления на Всемирном фестивале молодёжи и студентов.

"Десятки и тысячи молодых людей, включая меня, услышали другой тон, надежду на другое будущее, без репрессий и холодной войны. Он изменил ситуацию", — написала глава МИД в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Михаил Горбачёв скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни.